التعاون السعودي الأمريكي: استثمارات كبرى ورؤية استراتيجية تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي

ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة توسعاً غير مسبوق في الشراكات التقنية بين البلدين، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، في ظل توجه العديد من الشركات الأمريكية العملاقة لتوطين عملياتها في المملكة، وإنشاء مراكز بحثية وتقنية متقدمة، إلى جانب الدور المتنامي للشركات السعودية في الاستثمار بالابتكار الأمريكي، ما يعزز التكامل بين اقتصادين يمتلكان القدرة على قيادة التحولات التقنية والاقتصادية عالمياً.