قطاع العلاقات العامة السعودي يرسّخ مكانته ضمن الأسواق الأسرع نموًا في العالم

من التغطية إلى العائد التجاري

تسعى الشركات والوكالات إلى تطوير أدوات قياس متقدمة تعتمد على مؤشرات العائد على الاستثمار (ROI)، التي تتيح ربط التغطية الإعلامية بمخرجات الأداء التجاري. وتشير دراسات القطاع إلى أن نحو 45% من ميزانيات فرق الاتصال حول العالم يخضع لإعادة تقييم، لعدم وجود دلائل كافية على مردودها المالي. ومن هنا، باتت التحليلات التنبؤية، وقراءة البيانات الضخمة، ورصد اتجاهات الرأي العام، عناصر محورية في صناعة القرار الاتصالي، بما يعزز فعالية الرسائل الموجهة ويضاعف قيمتها كمصدر ثقة للمجتمع والمستثمرين على حد سواء.