تعرّف على 17 سببًا لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

كشف "الضمان الاجتماعي والتمكين"، عن 17 سببًا لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي؛ فيما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يجب على مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، تحري الدقة عند تسجيل البيانات؛ حيث تعود بعض أسباب عدم الأهلية، إلى إدخال بيانات غير صحيحة عن مقدم الطلب أو أحد التابعين.
وأوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين في منشور توعوي على "إكس"، أبرز أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، والمتمثلة في تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار، وإضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب، وحذف تابعين لديهم مصدر دخل يمنع استحقاق المعاش، وتقديم بيانات غير صحيحة.
وحثت الوزارة على ضرورة ألا يكون رقم الجوال المستخدم في تقديم الطلب مسجلًا في طلبات أخرى، وعدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل، واختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني، وتسجيل مجموع دخل الأسرة ضمن دخل العائل الرئيسي، وعدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.
ولفتت إلى أن من حق مقدم الطلب تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات الداعمة من خلال أيقونة الاعتراضات في المنصة.