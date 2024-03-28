تعرّف على 17 سببًا لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

كشف "الضمان الاجتماعي والتمكين"، عن 17 سببًا لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي؛ فيما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يجب على مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، تحري الدقة عند تسجيل البيانات؛ حيث تعود بعض أسباب عدم الأهلية، إلى إدخال بيانات غير صحيحة عن مقدم الطلب أو أحد التابعين.