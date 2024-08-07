لتعزيز ثقافة الاستثمار الجريء.. ملتقى "رواد الاستثمار" ينطلق بالمدينة الأحد المقبل

ويهدف الملتقى الذي يُعنى برواد ورائدات الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار المبتكرة، إلى نشر ثقافة الاستثمار الجريء والاستحواذ والاندماج، بالإضافة إلى توعية المشاركين بالمعايير التي تُميّز هذا النوع من الاستثمار، وتعريف رواد الأعمال بصناديق الاستثمار الجريء في المنطقة والمملكة، وكذلك إستراتيجيات التخارج للشركات الناشئة، ومشاركة القصص الناجحة ذات الصلة.