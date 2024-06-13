"محمية الإمام تركي" تعيد الغطاء النباتي وتوطّن الحيوانات والطيور والزواحف

أعادت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مقومات الحياة الطبيعية والفطرية إلى شمال شرقي المملكة؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمبادرة السعودية الخضراء، والهادفة إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة؛ وذلك من خلال إعادة توطين المها العربي، إلى جانب غزال الريم والحبارى والنعام ذي الرقبة الحمراء، وإكثارها.