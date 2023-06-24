من "بيونس آيرس" إلى الحرم المكي.. حاجّة أرجنتينية تكشف معايشتها "من كل فج عميق"

وعبّرت عن ذهولها بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في البرنامج؛ مشيرة إلى أنه عندما أرادت تجهيز حقائبها للسفر لأداء الحج أُبلِغَت بأنه لا داعي لأخذ أي شيء، نظرًا لأنه تم تجهيز وإعداد جميع ما يحتاج إليه الحاج منذ مغادرته، حتى وصوله وإقامته في مكة والمشاعر، وانتهاء بمغادرته.