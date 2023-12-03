صور الأقمار الاصطناعية تُظهر سحباً رعدية ممطرة على مكة وداخل البحر بمحاذاة جدة والليث

وفي وقت سابق اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، بأن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية.