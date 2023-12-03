صور الأقمار الاصطناعية تُظهر سحباً رعدية ممطرة على مكة وداخل البحر بمحاذاة جدة والليث

قال المركز الوطني للأرصاد إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت سحباً رعدية ممطرة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة وداخل البحر بمحاذاة المحافظتين الساحليتين جدة والليث.
ودعا المركز إلى متابعة مستجدات الطقس عبر متابعة صفحة الإنذار المبكر، وموقع المركز الوطني للأرصاد.
وفي وقت سابق اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، بأن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.