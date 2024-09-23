"من يأتي يأكل ويأخذ من الطعام لأهله".. معمّر يحكي عن مشاهد للملك المؤسس في الطائف

وتابع: أتى من بعده الملك سعود، رحمة الله عليه، وجاء إلينا قبل وصول السيارات ومعرفة الطرق، لكنه أتى معه "شركة بن لادن" وأنا أحد الذين صافحوه باليد، وكان خيره يمتدّ ويدخل إلى كل بيت.