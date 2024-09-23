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"من يأتي يأكل ويأخذ من الطعام لأهله".. معمّر يحكي عن مشاهد للملك المؤسس في الطائف

قال: كان يحرص على لقاء جميع المواطنين.. "إذا انتهت الصلاة ظلّ واقفًا ليقضي حوائج الناس"
"من يأتي يأكل ويأخذ من الطعام لأهله".. معمّر يحكي عن مشاهد للملك المؤسس في الطائف
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روى معمر تجاوز عمره 85 عامًا، مشاهد من حياة الملك المؤسس في الطائف.

وقال المعمر: رأيت الملك عبد العزيز أكثر من مرة، وكانت القبائل تلتمّ حوله ليقضي حوائجهم.

وأضاف: كان يقيم لهم وجبة عشاء من بعد صلاة العصر إلى بعد العشاء، وكان حجم الطعام فوق الوصف، وكان مَن يأتي يأكل ويأخذ من الطعام لأهله.

وأردف: كان يفتح بابه لجميع المواطنين لقضاء جميع الحوائج، ثم إنه يوم الجمعة يصلّي مع المسلمين في جامع ابن عباس بالطائف، فإذا انتهت الصلاة ظلّ واقفًا ليقضي حوائج الناس.

وتابع: أتى من بعده الملك سعود، رحمة الله عليه، وجاء إلينا قبل وصول السيارات ومعرفة الطرق، لكنه أتى معه "شركة بن لادن" وأنا أحد الذين صافحوه باليد، وكان خيره يمتدّ ويدخل إلى كل بيت.

اليوم الوطني 94
حياة الملك المؤسس

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