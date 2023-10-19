العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإندونيسيا... تطور ملحوظ يستند إلى رؤية 2030

ومنذ أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاصيل رؤية 2030، وما تضمنه من مشاريع وخطط نوعية، والبلدان يتطلعان إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الرؤية والمشروعات الكبرى التي أطلقتها المملكة في توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ضوء ما للبلدين من مكانة اقتصادية عالمية وعضويتهما في مجموعة العشرين، حيث ترحب المملكة بالخبرات الأندونيسية للعمل في تنفيذ مشاريع الرؤية بطريقة احترافية