يتيح تجربة سمعية غير مسبوقة.. "ساوند ماين" تطلق أول استوديو "دولبي" في المملكة

تطلق شركة "ساوند ماين" الرائدة في عالم الصوت والتقنية التابعة لمجموعة "ميديا ترتلز"؛ أولَ استوديو دولبي في المملكة العربية السعودية؛ حيث يعد هذا الحدث إضافة مهمة إلى المشهد الإعلامي والترفيهي في المملكة؛ إذْ تتجلّى قوة هذه الخطوة الاستثنائية في الشغف والتفاني الذي يعمل به الفريق؛ كونه يحتلّ المركز الرابع خليجيًّا والسابع عربيًّا، مؤكدًا مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال التقنية والترفيه.