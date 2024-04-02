يتيح تجربة سمعية غير مسبوقة.. "ساوند ماين" تطلق أول استوديو "دولبي" في المملكة

تطلق شركة "ساوند ماين" الرائدة في عالم الصوت والتقنية التابعة لمجموعة "ميديا ترتلز"؛ أولَ استوديو دولبي في المملكة العربية السعودية؛ حيث يعد هذا الحدث إضافة مهمة إلى المشهد الإعلامي والترفيهي في المملكة؛ إذْ تتجلّى قوة هذه الخطوة الاستثنائية في الشغف والتفاني الذي يعمل به الفريق؛ كونه يحتلّ المركز الرابع خليجيًّا والسابع عربيًّا، مؤكدًا مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال التقنية والترفيه.
وتفصيلًا، قال الشريك المؤسس ورئيس الإنتاج في شركة ساوند ماين، فراس الشربجي: "هذا إنجاز هام، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للمشهد الصوتي؛ حيث إن هذه التقنية تفتح آفاقًا جديدة للصوت المحيطي في المنطقة، مانحة المبدعين والجمهور في منطقتنا فرصة للغوص في عمق تجارب سمعية غير مسبوقة".
وأضاف الشربجي: "أن دولبي يرتقي بقدراتنا لإنتاج، ليس فقط صوت، ولكن بيئة، تحيط بالمستمع في مناظر صوتية ثلاثية الأبعاد، إنها نقلة نوعية لصناع الأفلام والموسيقيين وكل من يسعى لتجاوز حدود إنتاج الصوت".
وفي ختام تصريحه شكر الشربجي فريق دولبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على دعمهم الثمين وشراكتهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكّدًا على التزامهم المشترك بالابتكار والتميز في مجال الصوت.
ومن جهته أضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديا ترتلز معاذ الحمامي: "أن مجموعة ميديا ترتلز الرائدة في عالم الإعلام تتجاوب بشكل متناغم مع التقنيات المبتكرة؛ حيث تؤمن بأن الفنون الإبداعية لا تقتصر على المحتوى البصري فحسب، بل تمتدُّ إلى عوالم الصوت وتقنياته، ونحن دائمًا نسعى لإثراء الساحة الإعلامية المحلية ومواكبة المتغيرات العالمية بتقديم تجارب جديدة ومتميزة، تتجاوز توقعات الجمهور وتلبّي تطلعاته".