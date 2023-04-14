قبل تحضيرها بمطعم باكستاني.. شاهد ضبط لحوم فاسدة داخل سكن عمالة بالطائف

فيما يشهد ميقات السيل الكبير شمالي محافظة الطائف كثافة كبيرة من المعتمرين العابرين من خلاله في إلى مكة، ركزت أمانة المحافظة، ممثلةً في بلدية السيل الكبير الفرعية، عبر جولاتها الرقابية على المطاعم الباكستانية المنتشرة بالموقع.
ووفق جولات البلدية، جرى ضبط لحوم فاسدة مجهولة المصدر مُخزنة في سكن عمال أحد المطاعم؛ حيث يتم تحضير هذه اللحوم الفاسدة داخل ذلك المطعم وإعداد الوجبات منها، كما كُشف عن عمالة بداخل المطعم بدون بطاقات صحية نظامية وتمكنوا من الهرب أثناء تواجد مراقبي البلدية.
وعلمت "سبق" أن كمية اللحوم تُقدر بـ110 كيلو تقريبًا ، و50 كيلو من الدجاج، فيما يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المطعم.