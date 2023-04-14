قبل تحضيرها بمطعم باكستاني.. شاهد ضبط لحوم فاسدة داخل سكن عمالة بالطائف

ووفق جولات البلدية، جرى ضبط لحوم فاسدة مجهولة المصدر مُخزنة في سكن عمال أحد المطاعم؛ حيث يتم تحضير هذه اللحوم الفاسدة داخل ذلك المطعم وإعداد الوجبات منها، كما كُشف عن عمالة بداخل المطعم بدون بطاقات صحية نظامية وتمكنوا من الهرب أثناء تواجد مراقبي البلدية.