هيئة التقييس الخليجية تنظم اليوم الخليجي المفتوح السادس للمشغلين الاقتصاديين

وتهدف الهيئة من خلال تنظيم هذه الفعالية، إلى إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في العملية التشريعية لتحسين الممارسات التشريعية، وضمان سلامة المنتجات وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك دعم مشاركة المشغلين الاقتصاديين في إعداد وتطوير التشريعات الفنية، بالإضافة إلى تفعيل مجموعات العمل القطاعية بين الهيئة والمشغلين الاقتصاديين؛ مما يضمن تحسين الممارسات التشريعية، وتعزيز مشاركة المشغلين الاقتصاديين، وتعزيز كفاءة التطبيق، كما تهدف إلى الخروج بالعديد من التوصيات التي تدعم توجه هيئة التقييس الخليجية في تعزيز مشاركة المشغلين الاقتصاديين والأطراف ذات العلاقة.