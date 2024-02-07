"أمانة جدة" ترفع أكثر من مليون طن من النفايات المنزلية

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة صالح محسن الزهراني، أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 26,140,703 أمتار مربعة من الأراضي الفضاء، ورفع 215,091 متراً مكعباً من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبيناً أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 3,015,032 متراً مربعاً، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير 842,610 حاويات، وصيانة واستبدال 37,245 حاوية، وغسيل 14,899 كم من الأرصفة والمرافق.