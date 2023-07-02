خبير تقني: الدفع مقابل التصفح إجراء "مؤقت".. و"ماسك" لن يجازف بخسارة مستخدمي "تويتر"

توقَّع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن تكون سياسة الدفع مقابل التصفح في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤقتة؛ إذ لن يجازف مالك المنصة، الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، بخسارة عدد كبير من مستخدميها، ممن لا يستطيعون الدفع.
ولفت في هذا الصدد إلى شكوى الآلاف من المستخدمين لوصولهم إلى الحد الأقصى من التصفح في اليوم الأول من تطبيق الإجراءات الجديدة؛ إذ إن الجميع لا يستطيع الدفع.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات الجديدة تستهدف الشركات والأفراد؛ لزيادة أعداد المستخدمين الذين يدفعون مبالغ مالية للمنصة. متوقعًا أن يقوم "إيلون ماسك" قريبًا بتحويلها من ملكية خاصة إلى شركة مساهمة.
وأوضح أن تحويل المنصة إلى شركة، مع وجود عدد أكبر من المستخدمين الذين يقومون بدفع مبالغ مالية مقابل التصفح، إضافة لتوافُر نسبة الأرباح الكبيرة التي تجنيها الشبكة، سيساهم في ارتفاع القيمة السوقية، وجني عوائد أكبر.
وأضاف التقني الحمادي في حديث لبرنامج "هنا الرياض": "يسعى ماسك إلى تغطية النفقات، ورفع عدد مستخدمي الاشتراك المدفوع بـ(تويتر بلو)".
وأجرى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سلسلة من التغييرات في المنتجات منذ استحواذه على الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، في العام الماضي مقابل 44 مليار دولار.
وأوضح "ماسك" أن المنصة وضعت قيودًا مؤقتة على الحسابات الموثقة، تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميًّا. مضيفًا بأن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميًّا، بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميًّا.
وذكر "ماسك" في تغريدة أخرى أن العدد سيزداد قريبًا إلى 8 آلاف منشور يوميًّا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات موثقة، و800 منشور يوميًّا للحسابات غير الموثقة، و400 للمستخدمين الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة.
ولم يدلِ "ماسك" بمزيد من التفاصيل حول موعد زيادة المنشورات المسموح بقراءتها.