خبير تقني: الدفع مقابل التصفح إجراء "مؤقت".. و"ماسك" لن يجازف بخسارة مستخدمي "تويتر"

وأوضح "ماسك" أن المنصة وضعت قيودًا مؤقتة على الحسابات الموثقة، تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميًّا. مضيفًا بأن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميًّا، بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميًّا.