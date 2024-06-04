"حساب المواطن": دراسة الاعتراضات خلال 10 أيام عمل.. وهذه شروط التعويض بأثر رجعي

ولفت حساب المواطن إلى أنّه في الاعتراضات المالية يتمّ التعويض بالأثر الرجعي للمستفيدين المستحقّين الذين تمّت الموافقة على اعتراضاتهم المالية، لكن فيما يخصّ الاعتراضات على الأهلية فإن قبلوا الاعتراض يشير إلى الدخول في الدورة القادمة للاستحقاق من الدعم، وهذا لا يعني التعويض، ويتمّ التعويض بالأثر الرجعي حسب دراسة كل حالة والموافقة عليها وفقًا للضوابط.