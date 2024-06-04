"حساب المواطن": دراسة الاعتراضات خلال 10 أيام عمل.. وهذه شروط التعويض بأثر رجعي

أجاب حساب المواطن عن أبرز استفسارات المستفيدين من البرنامج حول مدة دراسة الاعتراض، وإمكانية إضافة الدفعات بأثر رجعي للشهور المنتهية.
وأوضح البرنامج أنه يتمّ التعامل مع الاعتراض خلال 10 أيام عمل، وبحدّ أقصى 60 يومًا حسب ضوابط البرنامج.
وأضاف: أنه في حال حذف الحساب يمكن التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا.
ولفت حساب المواطن إلى أنّه في الاعتراضات المالية يتمّ التعويض بالأثر الرجعي للمستفيدين المستحقّين الذين تمّت الموافقة على اعتراضاتهم المالية، لكن فيما يخصّ الاعتراضات على الأهلية فإن قبلوا الاعتراض يشير إلى الدخول في الدورة القادمة للاستحقاق من الدعم، وهذا لا يعني التعويض، ويتمّ التعويض بالأثر الرجعي حسب دراسة كل حالة والموافقة عليها وفقًا للضوابط.