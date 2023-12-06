"عندما تتوغل بالأجواء".. "المسند": "المربعانية" لا تدخل كل عام في وقت محدّد

وأضاف المسند، هي لا تنضبط في تاريخ بعينه، بل تتقدّم أحياناً عن موعدها المرقوم في التقاويم، وتتأخر أحياناً أخرى، (وقد) تتزامن مع طلوع نوء الإكليل في برج العقرب كما في التقاويم في بعض السنوات، وبالتالي لا نستطيع تطويع تقلبات الأجواء، لنجعلها تدخل وتطلع في تاريخ بعينه لا يتغير ولا يتبدل كل عام.