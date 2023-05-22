خلال زيارته للمغرب.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نظيره "المالديفي"

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور أحمد علي زاهر، على هامش زيارته الرسمية لمملكة المغرب للمشاركة في الندوة المشتركة "الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية".