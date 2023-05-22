خلال زيارته للمغرب.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نظيره "المالديفي"

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور أحمد علي زاهر، على هامش زيارته الرسمية لمملكة المغرب للمشاركة في الندوة المشتركة "الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية".
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ لا سيما ما يتعلق بالشؤون الإسلامية.
حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومن الجانب المالديفي نائب الوزير شافع علي، ومدير إدارة الشؤون الإسلامية أحمد عديل.