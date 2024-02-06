معتدل لا يخلو من هجمات برد مفاجئة.. "الزعاق": خلال أيام نشهد "موسم العقارب"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن "المربعانية، والشبط، والعقارب" هي مواسم الشتاء الفعلي لدى العرب؛ فالمربعانية في بداية البرد في شهر ديسمبر، والشبط هو شدة البرد في شهر يناير، والعقارب نهاية البرد بنهاية شهر فبراير.