جولة تفقدية للنيابة العامة بالمدينة المنورة ومحافظة العلا

والتقى برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها، وأكد على تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.