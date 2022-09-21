وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مبادرة التنمية العالمية

ونوّه وزير الخارجية، في كلمته، خلال الاجتماع، بمواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة، من خلال العمل الجماعي والأطر متعددة الأطراف، وأكّد أن البلدان النامية ستتأثر أكثر من غيرها عندما يتراجع التعاون الدولي.