"هيئة المحاسبين" تطلق شهادة "جاهزية" الاحترافية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية

وتسعى الهيئة من إطلاق هذه الشهادة إلى تأهيل المحاسبين بالمهارات العملية المتقدمة، وتقديم محاكاة واقعية لبيئة عمل المحاسب لمختلف العمليات المحاسبية، بما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، والتركيز على الربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي، وتطوير مهارات التواصل والإلقاء، والتدريب على المقابلات الوظيفية، مما يسهم في رفع فرص التوظيف لحديثي التخرج والباحثين عن العمل.