السديس مشيداً بحملة "بالمرصاد".. جهود رجال الأمن مباركة وعظيمة في محاربة المخدرات

وأكّد الشيخ السديس، أن جهود رجال مكافحة المخدرات في بلادنا المباركة -رعاها الله- وضعت العقوبات المشددة كافة لمروّجي ومهرّبي ومتعاطي المخدرات، لحماية شبابنا وشباب الأمة الإسلامية من هذا الداء الخطير والمدمّر، مبيناً أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات تسعى لحماية مقدرات الوطن، والقضاء على مصادر هذه الآفة.