الولادة والأطفال بمكة ينهي معاناة طفل من التهابات متكررة في الدماغ

أسهم بفضل الله تعالى، فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر "سنتين وثلاثة أشهر" من التهابات متكررة في الدماغ بسبب كيس خلقي.
وأوضح الفريق الطبي أن الطفل كان يعاني صداعاً مع خروج صديد من مؤخرة الرأس، إضافة إلى انخفاضٍ في درجة وعي الطفل، حيث تبيّن بعد عمل "الرنين المغناطيسي" وجود زيادة في حجم الكيس الخلقي مع تجمُّع الصديد (خراج) في المخيخ، مما أدّى إلى الضغط على الأنسجة العصبية، وقد تقرّر التدخل الجراحي العاجل، حيث تمّ إجراء الجراحة بوساطة الميكروسكوب واستغرقت العملية 4 ساعات وتكلّلت بالنجاح، ولله الحمد.
وسيخضع الطفل بعد ذلك للمتابعة الدقيقة في المستشفى.