الولادة والأطفال بمكة ينهي معاناة طفل من التهابات متكررة في الدماغ

وأوضح الفريق الطبي أن الطفل كان يعاني صداعاً مع خروج صديد من مؤخرة الرأس، إضافة إلى انخفاضٍ في درجة وعي الطفل، حيث تبيّن بعد عمل "الرنين المغناطيسي" وجود زيادة في حجم الكيس الخلقي مع تجمُّع الصديد (خراج) في المخيخ، مما أدّى إلى الضغط على الأنسجة العصبية، وقد تقرّر التدخل الجراحي العاجل، حيث تمّ إجراء الجراحة بوساطة الميكروسكوب واستغرقت العملية 4 ساعات وتكلّلت بالنجاح، ولله الحمد.