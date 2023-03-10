"أسس المملكة ثابتة".. قراءة في طبيعة مباحثات عودة العلاقات السعودية- الإيرانية

وكثيرًا ما كانت المملكة طرفًا ثالثًا في خلافات عدة بين دول متنافرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، عندما تبنّت ورعت جلسات ولقاءات الصلح بينها، على أسس وثوابت التآخي والحوار والتآلف، وقد تكللت مساعي المملكة في هذه الوساطات بالنجاح، التي أثبتت على أرض الواقع أن المملكة دولة سلام وتسامح، ولا تسعى إلى أي خلافات، إلا إذا شعرت بأن هناك مساسًا بسيادتها وأمنها.