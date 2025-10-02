أمين الشرقية: المرتبة الثانية محليًا والثالثة عربيًا في جودة الحياة إنجاز وطني لمدينة الدمام

تواصل مدن المنطقة الشرقية تحقيق منجزات وقفزات عالمية تعكس مستوى التطور المتسارع الذي تشهده مدن المملكة، وتبرز مدينة الدمام كإحدى هذه المدن التي تؤكد مكانتها كمدينة تسابق الزمن نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يرسخ حضورها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.
ونوّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إلى أن تحقيق مدينة الدمام المرتبة الثانية على مستوى مدن المملكة، والثالثة عربيًا في جودة الحياة، وفقًا لبيانات مؤشر Numbeo العالمي لعام 2025م، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة في مختلف القطاعات، ويجسد مكانتها كمدينة متطورة تسابق الزمن في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مدن حديثة تسهم في رفاهية الإنسان السعودي.
وقدم هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز – حفظهما الله – تقديرًا لدعمهما اللامحدود للمنطقة، ومن ضمنها مدينة الدمام، كما ثمن دعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل دافعًا كبيرًا لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع سقف الطموحات وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة.
وأشار الجبير إلى أن هذا التقدم يعكس ما تشهده مدينة الدمام من تطور متسارع في الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى تنامي مؤشرات جودة الحياة التي تُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذا التميز يعزز مكانة الدمام كواجهة اقتصادية وسياحية ويسهم في زيادة جاذبيتها للاستثمار والعيش والعمل.