أمين الشرقية: المرتبة الثانية محليًا والثالثة عربيًا في جودة الحياة إنجاز وطني لمدينة الدمام

ونوّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إلى أن تحقيق مدينة الدمام المرتبة الثانية على مستوى مدن المملكة، والثالثة عربيًا في جودة الحياة، وفقًا لبيانات مؤشر Numbeo العالمي لعام 2025م، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة في مختلف القطاعات، ويجسد مكانتها كمدينة متطورة تسابق الزمن في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مدن حديثة تسهم في رفاهية الإنسان السعودي.