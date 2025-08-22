خالد عكاش.. من معاناة المرض إلى تحقيق حلم الاستقرار

لم يكن طريق المعلم خالد عكاش مفروشًا بالورود، فقد عاش أكثر من خمس سنوات في معاناة مريرة مع الفشل الكلوي، انتهت بدخوله في غيبوبة امتدت لنحو ستة أشهر، وضعته وأسرته أمام اختبار قاسٍ بدا وكأنه بلا نهاية إلا أن إرادة الله ورحمته كانتا فوق كل شيء.
ليعود "خالد" إلى الحياة من جديد، ويفتح صفحة مختلفة مليئة بالأمل والإصرار، يروي خالد بدايات رحلته قائلاً: "في نهاية عام 2018 أخبرني الأطباء أن وضعي الصحي يستدعي البدء فورًا في جلسات الغسيل الكلوي، وكان الأمر صادمًا بالنسبة لي".
وبحسب تقرير قناة "الإخبارية" بدأ "خالد" بالفعل رحلة العلاج الشاقة في أحد مستشفيات الرياض، حيث قضى شهرًا كاملاً من التنويم والإجراءات الطبية، قبل أن يدخل في غيبوبة طويلة أبعدته عن الحياة الطبيعية لنصف عام، لكنه مع لحظة الإفاقة شعر وكأنه وُلد من جديد، مؤكدًا: "أول ما صحيت قلت لازم أوفر لعيالي بيت يسترهم".
ذلك القرار لم يكن مجرد أمنية عابرة، بل تحوّل إلى مشروع حياة، فقد تقدّم خالد إلى أحد برامج البناء الذاتي، لكنه كان مترددًا في البداية خوفًا من التكاليف والمقدمات المالية التي اعتاد الناس على دفعها عند شراء المنازل.
بخلاف أنه فوجئ بأن البرنامج يتيح دعماً وتسهيلات كبيرة دون مقدم مالي، وهو ما منحه دفعة قوية للإقدام على هذه الخطوة المصيرية.
وبعد استكمال الإجراءات، تحقق حلمه في امتلاك منزل يجمعه بأسرته ويوفر لهم الاستقرار بعد سنوات من الألم. بالنسبة لخالد، فإن المنزل ليس جدرانًا وأسقفًا فحسب، بل رمز لبداية جديدة وانتصار على المرض وظروف الحياة.
اليوم، يقف المعلم خالد شاهدًا على أن الأمل لا ينكسر، وأن الإرادة قادرة على تحويل المعاناة إلى قصة نجاح، ليصبح مثلاً يحتذى به في الصبر والإصرار على تجاوز المِحن وتحقيق الأحلام.