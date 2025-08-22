خالد عكاش.. من معاناة المرض إلى تحقيق حلم الاستقرار

وبحسب تقرير قناة "الإخبارية" بدأ "خالد" بالفعل رحلة العلاج الشاقة في أحد مستشفيات الرياض، حيث قضى شهرًا كاملاً من التنويم والإجراءات الطبية، قبل أن يدخل في غيبوبة طويلة أبعدته عن الحياة الطبيعية لنصف عام، لكنه مع لحظة الإفاقة شعر وكأنه وُلد من جديد، مؤكدًا: "أول ما صحيت قلت لازم أوفر لعيالي بيت يسترهم".