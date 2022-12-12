روبرت في المؤتمر العالمي للموهبة بجدة: علينا السفر للمريخ لاكتشاف الكائنات الحية فيه

بعد ذلك بدأت الكلمة الرئيسية الثانية لرائد الفضاء وجراح العظام الأول على ظهر مركبات ناسا، الدكتور روبرت ساتشر، الذي قسّم كلمته إلى ثلاثة محاور رئيسية، تركزت حول أهمية التدرب على رحلته الفضائية التي قام بها ضمن فريق وكالة الفضاء الأمريكية، وهي الرحلة التي قامت على مبدأ الذكاء الجمعي، ثم عرج على الفضاء الخارجي وحاجتنا لاكتشافه؛ باعتباره تجربة مغايرة لحياتنا على كوكب الأرض، ثم أكد استمرار استكشاف الفضاء الخارجي؛ كونه أهم ما قام به الجنس البشري.