روبرت في المؤتمر العالمي للموهبة بجدة: علينا السفر للمريخ لاكتشاف الكائنات الحية فيه

ساد الشغف والروح الابتكارية في اليوم الثالث للمؤتمر العالمي للموهبة والإبداع، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بمحافظة جدة.
وبدأت جلسة الأفكار الخامسة بالعصف الذهني الإبداعي الذي شكَّل في مجمله هوية المنصة، والشكل العام للمؤتمر. وقد قدَّم المشاركون خلال هذه الجلسة عشرين فكرة إبداعية مختلفة، وتم اختيار الفكرة الأكثر إلهامًا للفوز بتكريم من قِبل الأمين العام لموهبة، الدكتورة آمال الهزاع.
بعد ذلك بدأت الكلمة الرئيسية الثانية لرائد الفضاء وجراح العظام الأول على ظهر مركبات ناسا، الدكتور روبرت ساتشر، الذي قسّم كلمته إلى ثلاثة محاور رئيسية، تركزت حول أهمية التدرب على رحلته الفضائية التي قام بها ضمن فريق وكالة الفضاء الأمريكية، وهي الرحلة التي قامت على مبدأ الذكاء الجمعي، ثم عرج على الفضاء الخارجي وحاجتنا لاكتشافه؛ باعتباره تجربة مغايرة لحياتنا على كوكب الأرض، ثم أكد استمرار استكشاف الفضاء الخارجي؛ كونه أهم ما قام به الجنس البشري.
وأوضح روبرت في معرض كلمته أن العلم تقدَّم، وأن البشر بصدد إقامة رحلات روتينية يمكن من خلالها أن يسافر أي شخص للفضاء. مؤكدًا أنه من الواجب علينا أن نسافر للمريخ لاكتشاف الكائنات الحية فيه، وألا ننتظرها لتأتي إلينا. مشيرًا إلى أن إرسال مركبة فضائية للفضاء ليس مكلفًا كما يعتقد البعض. وشباب المؤتمر للاستمرار في الإبداع عليهم أن يأخذونا إلى الفضاء في رحلتهم نحو المستقبل الجديد.
بعد ذلك بدأت الجلسة العلمية الثانية في المؤتمر، التي شارك فيها المدير التنفيذي لـ(Under 40 CEOs) في إفريقيا، إضافة لرئيس جامعة نيوم الدكتور أندرياس كانجلاريس، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) البروفيسور توني تشان. كما حضر الجلسة عن بُعد ممثل اليونيسيف في الخليج السيد الطيب آدم.
وقد أدار الجلسة السيد فاميولوسي باباجيدي. وتناول المتحدثون خلال الجلسة موضوع قيادة الابتكار من خلال منصة مواهب العالمية، وناقشوا في حواراتهم أهمية الابتكار باعتباره أحد مقومات التغيير والتنمية المستدامة، ووجهوا النصائح والإرشادات للمشاركين حول كيفية جعل الابتكار النموذج الدائم للعمل في كل حلول المستقبل وأفكاره العلمية والعملية.
يُذكر أن المؤتمر افتُتح برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء السبت الماضي، ودشنه نيابة عنه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.