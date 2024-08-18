سكاكا.. جراحة دقيقة لزراعة "يد طفل" بعد بترها بالكامل

تمكّن فريق طبي جراحي متخصّص من إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا؛ عضو تجمُّع الجوف الصحي، في إعادة توصيل وزراعة يد طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، كانت قد بُترت بتراً كاملاً من أعلى الكوع الأيمن، إثر تعرُّضه لحادث مروري.