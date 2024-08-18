سكاكا.. جراحة دقيقة لزراعة "يد طفل" بعد بترها بالكامل

تمكّن فريق طبي جراحي متخصّص من إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا؛ عضو تجمُّع الجوف الصحي، في إعادة توصيل وزراعة يد طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، كانت قد بُترت بتراً كاملاً من أعلى الكوع الأيمن، إثر تعرُّضه لحادث مروري.
تفصيلاً؛ تمّ إدخال الطفل منذ وصوله طوارئ المستشفى محوّلاً من مستشفى محافظة طبرجل على الفور غرفة العمليات، واستغرق الفريق الجراحي (5 ساعات) كاملة حتى انتهاء توصيل وزراعة اليد من جديد في جسد الطفل، حيث حرص خلالها الأطباء على تحقيق أقصى درجات النجاح لعملية زرع اليد، وإعادة توصيلها.
يُذكر أن الطفل يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد، وما زال منوّماً بالمستشفى للمتابعة، كما أن من المقرر أن يقوم نخبة من المتخصّصين بوضع خطة علاجية شاملة له تتضمن تأهيله على النحو الأمثل بعد عملية الزرع.