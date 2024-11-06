إحباط تهريب 90 كجم قات في جازان وضبط مروج للشبو بالشرقية

تمكنت الجهات الأمنية من منع تهريب 90 كجم من القات في منطقة جازان، وإحباط ترويج الشبو في المنطقة الشرقية، خلال عمليتين منفصلتين.
تفصيلًا، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.