بين استجابة حادثة التسمم والاعتماد.. "الصحة في السعودية".. رعاية ومساعٍ تطويرية

وتُعَد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة عالميًّا في الالتزام بقضايا الصحة العامة، وتلعب دورًا فعالًا في دعم منظمة الصحة العالمية، حتى قبل انضمامها لمنظمة الصحة العالمية في عام 1961م.. وتظهر هذه الالتزامات جليًّا في الجهود الرائدة للمملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين خلال عام 2020؛ حيث عقدت قمة استثنائية لتضافر الجهود في مواجهة جائحة كوفيد-19، ودعم توجهات المنظمة.