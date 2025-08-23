التين المحلّي.. قيمة غذائية عالية وتنوعٌ فريد

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التين يتميز بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مما يزيد الإقبال عليه من قبل المستهلكين، لافتةً أن من أشهر أصنافه، براون التركي، السلطاني، الإسباني الأصفر، الإسباني الأسود وغيرها من الأصناف التي تعزز وفرة المحصول.