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وجّه باتخاذ ما يلزم.."تعليم القصيم" يتابع عرضاً مسرحياً طلابياً أثار جدلاً

قال: تشكيل لجنة متابعة للبرامج الاحتفالية بما يتسق مع الدور التربوي
مبنى إدارة تعليم القصيم
مبنى إدارة تعليم القصيم
بدر العتيبي
بدر العتيبي

علّق "تعليم القصيم"، على الفيديو المتداول الذي تضمّن عرضاً مسرحياً طلابياً آثار موجة جدل على "تويتر".

وقال في بيان له: "بالإشارة إلى ما تم تداوله حول أحد العروض المسرحية الطلابية، وجّه مدير تعليم القصيم بمتابعة ما أثير حول محتوى العرض المسرحي والتحقق من تفاصيل العمل ومجرياته واستكمال ما يلزم نظاماً".

وأضاف: "كذلك وجّه بتشكيل لجنة للإشراف على البرامج الاحتفالية التي تقام على مستوى الإدارة والمدارس، تباشر إعداد ومراجعة المحتوى بما يتسق مع الدور التربوي المنطلق من المرتكزات الوطنية المنبثقة من القيم والتعاليم الإسلامية".

تعليم القصيم
العروض المسرحية

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