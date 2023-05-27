وجّه باتخاذ ما يلزم.."تعليم القصيم" يتابع عرضاً مسرحياً طلابياً أثار جدلاً

وقال في بيان له: "بالإشارة إلى ما تم تداوله حول أحد العروض المسرحية الطلابية، وجّه مدير تعليم القصيم بمتابعة ما أثير حول محتوى العرض المسرحي والتحقق من تفاصيل العمل ومجرياته واستكمال ما يلزم نظاماً".