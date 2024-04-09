الأميرة ريما بنت بندر: "لا اعتراف بإسرائيل إلا بمسار واضح لحلّ الدولتين"

وأشارت إلى أنه اليوم، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها السابع، أكدت الأميرة للمشرعين الرئيسيين ومسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لا تزال في متناول اليد. لكنها قالت: إن السعودية لن توقع على مثل هذا الاتفاق دون التزامات ملموسة بشأن القضية الفلسطينية.