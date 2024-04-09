الأميرة ريما بنت بندر: "لا اعتراف بإسرائيل إلا بمسار واضح لحلّ الدولتين"
أعادت سفيرةُ خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، التأكيدَ على وضع نقاط واضحة فوق حروف الموقف السعودي للقضية الفلسطينية، موضحة أنه "لا اعتراف بإسرائيل إلا بمسار واضح لحلّ الدولتين".
وتفصيلًا: في حوار لها مع "نيويورك تايمز" قالت الأميرة: إن المملكة حازمة للغاية بشأن حلّ الدولتين.
وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير، على "الدور الصعب" الذي تلعبه السفيرة، مشيرة إلى أنها "تحاول توجيه العلاقات في وقت صعب".
وأشارت إلى أنه اليوم، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها السابع، أكدت الأميرة للمشرعين الرئيسيين ومسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لا تزال في متناول اليد. لكنها قالت: إن السعودية لن توقع على مثل هذا الاتفاق دون التزامات ملموسة بشأن القضية الفلسطينية.
ونقلت الصحيفةُ عن السفيرة قولَها: المملكة حازمة للغاية، يجب أن يكون هناك حلّ الدولتين، ولا يمكن أن يكون حلًّا مفتوحًا.. في الوقت الحالي يجب أن يكون المسار محددًا ونهائيًّا، وله تواريخ محددة للغاية".