لتسهيل الحركة المرورية.. أمانة المدينة تدشن مشروعيّ نفق وجسر طريق خالد بن الوليد

وقد تم تصميم النفق بنظام الجدران الاستنادية، والكمرات مسبقة الإجهاد في المنطقة المغلقة أسفل طريق سلطانة بعدد (88 ) كمرة، حيث تم تنفيذ أكتر من (33300) متر مكعب من الخرسانة المسلحة، و (5700) طن من حديد التسليح وأكثر من (91 ) طناً من حديد مسبق الإجهاد للكمرات، ويبلغ عرض النفق (12.25) متر لكل اتجاه، وعدد الحارات الرئيسية (3) حارات في كل اتجاه بعرض 3.5 م، إضافة إلى 3 حارات لطريق الخدمة في كل اتجاه بجوار النفق، و دوارين في أعلاه، إلى جانب 3 حارات بطريق سلطانة أعلى المنطقة المغلقة بعرض3.5 م لكل حارة.