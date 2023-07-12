مخلفات المتنزهين تحوّل جمال "رغدان الباحة" إلى ساحة للقمامة "صور"

"سبق"، وثّقت صباح اليوم، صوراً للتشويه والإتلاف بالمكان، حيث يتعمّد عددٌ من المتنزهين ترك مخلفاتهم ورميها في المكان ما حرم كثيراً من الاستمتاع بالمتنزه بسبب انتشار الرائحة الكريهة والذباب، وساعد على زيادة التلوّث انتشار الكلاب الضالة والقرود، على الرغم من انتشار الحاويات في المتنزه في أماكن قريبة.