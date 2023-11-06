شلالات تمتزج بالأشجار والسحب.. صور حية من سحر الموسم المطري بحائل

وتناغمت الأودية الطبيعية مع أعمال التشجير التي عملت أمانة المنطقة في الحدائق المجاورة لها، حيث اجتذبت تلك المناظر هواة التصوير من التقاط صور حية خلال جريان المياه وسط حقول الحدائق والمتنزهات وسط الأحياء ، مثل حي صلاح الدين، وصبابة، وحديقة الورود، وغيرها مما زاد من جمال الأمطار مشاريع جودة الحياة التي تتبناه أمانة حائل، وعملت على تصميمها وفق أعلى المعايير لتستقبل من خلالها سياح المنطقة وضيوفها.