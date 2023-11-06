شلالات تمتزج بالأشجار والسحب.. صور حية من سحر الموسم المطري بحائل

استقبلت منطقة حائل مع بداية موسم "الوسم" زخات وفيرة من الأمطار المتفرقة على أنحاء المنطقة لتؤكد انطلاق موعد جمالي مع تضاريسها المتنوعة التي تحتضن السحاب وقطرات المطر، لترسم بذلك أجمل اللوحات الطبيعية على قمم جبالها وسفوحها وأوديتها المتفرقة التي ضمت كميات كبيرة من مياه الأمطار.
وازدادت متنزهات وحدائق حائل جمالاً مع استمرار هطول الأمطار خلال هذه الأيام، حيث امتزجت فيها شلالات الجبال المحيط بالمتنزهات بجمال الأشجار التي تكسوها حبات المطر لتبدو المتنزهات بحلة أجمل لترسم مظاهر الفرح والسرور في محيا زوارها ومرتاديها.
وتناغمت الأودية الطبيعية مع أعمال التشجير التي عملت أمانة المنطقة في الحدائق المجاورة لها، حيث اجتذبت تلك المناظر هواة التصوير من التقاط صور حية خلال جريان المياه وسط حقول الحدائق والمتنزهات وسط الأحياء ، مثل حي صلاح الدين، وصبابة، وحديقة الورود، وغيرها مما زاد من جمال الأمطار مشاريع جودة الحياة التي تتبناه أمانة حائل، وعملت على تصميمها وفق أعلى المعايير لتستقبل من خلالها سياح المنطقة وضيوفها.