"تعليم الطائف" تُنهي إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة لـ411 مرشحًا للوظائف التعاقدية

وفي التفاصيل، شملت المطابقة والمقابلات الشخصية 52 مرشحًا وفق 5 تخصصات مختلفة "أحياء، وعلوم، ومهارات رقمية، وكيمياء، وإنجليزي"، و359 مرشحة وفق 10 تخصصات مختلفة "الفيزياء، والعلوم، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والمهارات الرقمية، والكيمياء، والتربية الفكرية، والتوحد، وصعوبات تعلم".