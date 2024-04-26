"تعليم الطائف" تُنهي إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة لـ411 مرشحًا للوظائف التعاقدية

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالطائف إجراءات المقابلات الشخصية لـ411 مرشحًا ومرشحة لشغل الوظائف التعليمية بمدارس الإدارة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا، وفق التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هــ وفق الجدول الزمني الذي امتد لخمسة أيام.
وفي التفاصيل، شملت المطابقة والمقابلات الشخصية 52 مرشحًا وفق 5 تخصصات مختلفة "أحياء، وعلوم، ومهارات رقمية، وكيمياء، وإنجليزي"، و359 مرشحة وفق 10 تخصصات مختلفة "الفيزياء، والعلوم، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والمهارات الرقمية، والكيمياء، والتربية الفكرية، والتوحد، وصعوبات تعلم".
ومن جهته، رحّب المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية، وانضمامهم لأصحاب الرسالة السامية، داعيًا لهم بالتوفيق.
وأعدت الإدارة برنامجًا لاستقبالهم بالورد الطائفي، وبيّنت أن التوجيه وتحديد مقر العمل في 22 شهر شوال الجاري، فيما سيكون نهاية تقديم الاعتذارات في 5 ذي القعدة المقبل، وتحديد الاحتياج التعويضي في 6 ذي القعدة، ومباشرة المعلمين والمعلمات الجدد وبرنامج التهيئة والتدريب في 7 صفر 1446هــ، وتحديد الاحتياج التعويضي في 21 صفر 1446هــ.