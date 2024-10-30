التراث الباكستاني يضيء ليالي الرياض في حديقة السويدي

تشهد حديقة السويدي في الرياض انطلاق "أيام باكستان"، كجزء من سلسلة الاحتفالات الثقافية التي تقام ضمن مبادرة "التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، تحت شعار "انسجام عالمي"، بعد أن لاقت فعاليات "أيام الهند"، و"أيام الفلبين"، و"أيام إندونيسيا" تفاعلاً واسعاً، تستكمل الفعالية عبر استحضار جوهر الثقافة الباكستانية في مشهد ساحر.