التراث الباكستاني يضيء ليالي الرياض في حديقة السويدي

تشهد حديقة السويدي في الرياض انطلاق "أيام باكستان"، كجزء من سلسلة الاحتفالات الثقافية التي تقام ضمن مبادرة "التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، تحت شعار "انسجام عالمي"، بعد أن لاقت فعاليات "أيام الهند"، و"أيام الفلبين"، و"أيام إندونيسيا" تفاعلاً واسعاً، تستكمل الفعالية عبر استحضار جوهر الثقافة الباكستانية في مشهد ساحر.
ويستعد المسرح الرئيسي لاستقبال فرق باكستانية تقدم لوحات فنية وحركات إيقاعية استعراضية، تمثل التنوع الثقافي الغني لمناطق باكستان، بينما يقدم فنانون معروفون مقاطع موسيقية تعكس روح المجتمع الباكستاني المتناغمة مع الأصوات التقليدية والعصرية.
كما سيكون لعشاق الحرف اليدوية زاوية خاصة، حيث يمكنهم متابعة أساليب النقش التقليدية على الخشب والنحاس، وصناعة الأقمشة الملونة، وستكون منطقة الطعام بدورها وجهة مميزة للزوار، تقدم أطباقاً باكستانية أصيلة مثل "الباكورا"، و"البرياني"، والحلوى الشعبية.
وتمثل "أيام باكستان" امتداداً لرسالة المبادرة الهادفة لتعزيز التواصل مع مختلف الثقافات، وإبراز أهمية الانسجام الثقافي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.