"القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية" تدعو الراغبين للتسجيل في مبادرة "التطوع الاحترافي"

دعت وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الراغبين في الاستفادة من مبادرة "التطوع الاحترافي" للتسجيل، والتي سيتم إطلاقها ضمن "منتدى مستقبل العقار 2024"، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وجمعية الاتحاد العقاري، إذ تستهدف المبادرة تمكين المنظمات غير الربحية والأفراد من تفعيل التطوع الاحترافي؛ لإحداث أثر أعمق على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ونقل المعرفة.
ويشارك في المبادرة نخبة من كبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد وقادة العقار والقطاعات الأخرى، فضلًا عن الجهات التطوعية البارزة، حيث تستهدف المبادرة نقل التجارب والخبرات التي يتمتع بها عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص إلى المستفيدين المسجلين؛ لصقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في مختلف القطاعات؛ لدعم نمو القطاع غير الربحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعد قطاع التطوع الاحترافي أحد أبرز مستويات العمل التطوعي المعتمدة في المملكة، وله أثر كبير في القضايا المجتمعية والاقتصادية المختلفة، حيث يركز على تمكين منظمات القطاع غير الربحي والأفراد لنقل ومشاركة أفضل الممارسات التطوعية بطريقة احترافية، حيث يُصنف العمل التطوعي على 3 مستويات رئيسية، وهي: (التطوع العام، والتطوع المهاري، والتطوع الاحترافي).
يُذكر أن مبادرة التطوع الاحترافي تسهم في تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع عدد المتطوعين إلى نحو مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030.
ويمكن للراغبين بالاستفادة من مبادرة "التطوع الاحترافي" تعبئة نموذج التسجيل عبر الرابط: https://eforms.balady.gov.sa/ar/form/858.