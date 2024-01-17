"القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية" تدعو الراغبين للتسجيل في مبادرة "التطوع الاحترافي"

ويشارك في المبادرة نخبة من كبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد وقادة العقار والقطاعات الأخرى، فضلًا عن الجهات التطوعية البارزة، حيث تستهدف المبادرة نقل التجارب والخبرات التي يتمتع بها عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص إلى المستفيدين المسجلين؛ لصقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في مختلف القطاعات؛ لدعم نمو القطاع غير الربحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.