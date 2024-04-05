أمانة الجوف: إنجاز 90% من مشروع جسر ونفق طريق الملك خالد بسكاكا

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المشروع يشمل إنشاء جسر علوي في اتجاه طريق الملك خالد عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان، إضافة إلى إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري، مشيرًا إلى تكثيف المتابعة مع المقاول خلال الفترة المقبلة لإنهاء ما تبقى من أعمال بأسرع وقت.