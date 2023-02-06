متحدث "الجيولوجية": السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية التي ضربت تركيا اليوم

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر -ولله الحمد- بالهزة الأرضية التي ضربت تركيا صباح هذا اليوم الاثنين عند الساعة 4:17:35 بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر؛ وذلك لبُعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تبلغ أكثر من ١٠٠٠ كيلو متر.