متحدث "الجيولوجية": السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية التي ضربت تركيا اليوم

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر -ولله الحمد- بالهزة الأرضية التي ضربت تركيا صباح هذا اليوم الاثنين عند الساعة 4:17:35 بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر؛ وذلك لبُعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تبلغ أكثر من ١٠٠٠ كيلو متر.
وبيّن أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزاليًّا بسبب الإجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.