حصيلة شهر.. 40 ألف مستفيد ومستفيدة من "الإرشاد المهني" في المدارس

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن تجاوز أعداد مستفيدي مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس 40 ألفًا خلال شهر من إطلاق المبادرة الهادفة إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتمكين الطلاب والطالبات من التعرف على المهارات الحالية والمستقبلية للسوق، وتقديم كل ما يساهم في تطويرهم أكاديميًّا ومهنيًّا.