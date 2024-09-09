وزير الثقافة يتفقد مركز الملك فهد الثقافي في الرياض

تفقد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أمس، المرحلة الثانية من مشروع تطوير مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض المزمع افتتاحها في أبريل 2025 المقبل، وتشمل: تجديد قاعات المعارض، والمسرحين الجانبيين، ومنطقة المكاتب، والمطعم، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الخارجية والمسطحات الخضراء، بعد اكتمال المرحلة الأولى من المركز في أبريل الماضي.
وتَجول سموه في أقسام المرحلة الأولى من مشروع ترميم وتطوير المركز، الذي تَضَمن أقسامًا متعددة، ومسرحًا رئيسيًّا بسعة 2750 مقعدًا، واستضاف أنشطة ثقافية، منها العروض الأولى لأوبرا "زرقاء اليمامة"، التي تُعد أول أوبرا سعودية، وأكبر أوبرا عربية على مستوى العالم من إنتاج هيئة المسرح والفنون الأدائية.
ومن المقرر أن يحتضن المركزُ حفل الدورة الرابعة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية الذي سيقام اليوم الاثنين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.