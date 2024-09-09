وزير الثقافة يتفقد مركز الملك فهد الثقافي في الرياض

تفقد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أمس، المرحلة الثانية من مشروع تطوير مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض المزمع افتتاحها في أبريل 2025 المقبل، وتشمل: تجديد قاعات المعارض، والمسرحين الجانبيين، ومنطقة المكاتب، والمطعم، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الخارجية والمسطحات الخضراء، بعد اكتمال المرحلة الأولى من المركز في أبريل الماضي.