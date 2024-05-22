"منصور بن متعب" ووزير الخارجية ينقلان تعازي القيادة في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما -رحمهم الله-.
جاء ذلك خلال استقبال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، ووزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي باقري كني، للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس بقصر المؤتمرات والقمم بطهران، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورضوانه، ويُسكنهم فسيح جناته.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي.