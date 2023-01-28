محام عن الحكم بقتل حارق بندر قرهدي تعزيرًا: هذه الإجراءات المتبقية قبل التنفيذ

وأضاف: كما يُشار إلى أن الحكم الصادر بالقتل تعزيرًا في واقعة الشاب بندر قرهدي غير نهائي بمعنى أن للجاني الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا، ولا تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالقتل نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.