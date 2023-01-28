محام عن الحكم بقتل حارق بندر قرهدي تعزيرًا: هذه الإجراءات المتبقية قبل التنفيذ

أوضح المحامي معتز طلعت ناقرو تفاصيل عن الحكم الذي صدر بحق قاتل الشاب بندر قرهدي أخيرًا في جدة في حادثة بشعة آلمت المجتمعات.
وقال لـ"سبق" حقق القضاء السعودي العدالة في وقت وجيز كعهدنا به دائمًا بأن أصدر حكمًا بالقتل تعزيرًا على حارق الشاب بندر قرهدي بعد أن أشعل النار في مركبته والضحية بداخلها.
وتابع: وهناك فارق بين عقوبة القتل قصاصًا والقتل تعزيرًا، فالقصاص هو قتل الجاني الذي قتل غيره متعمدًا دون وجه حق، والقصاص حقٌ لولي الدم، فله العفو عن الجاني بعد الرضا وله طلب القصاص أما القتل تعزيرًا فهي عقوبة غير مقدرة بالشرع وإنما هي عقوبة يقدرها القاضي بأن يرى أنها ملائمة لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه وحمايةً للمجتمع وصيانته.
وأضاف: كما يُشار إلى أن الحكم الصادر بالقتل تعزيرًا في واقعة الشاب بندر قرهدي غير نهائي بمعنى أن للجاني الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا، ولا تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالقتل نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
ونبه المحامي كل من لم يطلع على الحكم ولم يعلم بأسبابه علمًا وفهمًا يقينًا من نشر أي أسباب للحكم أو وقائع لم يتحقق من صحتها.