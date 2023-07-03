"إنجي" تسجل 15 مليون ساعة عمل آمنة في محطة "ينبع 4" لتحلية المياه

وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة أعمالها في المملكة نحو 32.6 مليار ريال، وتنتج نحو 7.6 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل 10% من السعة الإنتاجية للطاقة الكهربائية المثبتة في المملكة، و401 مليون جالون إمبراطوري من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 11% من إجمالي المياه المحلاة المنتجة في السعودية.