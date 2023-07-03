"إنجي" تسجل 15 مليون ساعة عمل آمنة في محطة "ينبع 4" لتحلية المياه

أعلنت "إنجي"، الشركة العالمية المتخصصة في الطاقة منخفضة الكربون، اليومَ تحقيق إنجاز في مجال السلامة بتسجيل خمس عشرة مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات في مشروع محطة "ينبع 4" المستقلة لتحلية المياه، في إنجاز يظهر التزام "إنجي" القوي بعوامل السلامة، وتطبيقها أفضل الممارسات في توفيرها.
وتعد "ينبع 4" أول محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي سيتم تشغليها بالطاقة الشمسية في السعودية، وتصل سعتها الإنتاجية إلى 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وقال محمد الحجاج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي" السعودية، "إن نجاحنا في تسجيل 15 مليون ساعة عمل دون إصابات يعد دليلاً على التزامنا الراسخ بسلامة وصحة ورفاه موظفينا، وحرصنا التام على تطبيق مبدأ (حياة بلا مخاطر)."
وأضاف الحجاج، "يأتي توفير بيئة عمل آمنة وصحية على رأس أولوياتنا في "إنجي"، ونفخر بفريق محطة "ينبع 4" لمراعاته معايير السلامة الخاصة بـالشركة وإسهاماته في تعزيز سجل إنجازاتنا القوي في المنطقة"، مؤكدًا إن مباشرة المهام المطلوبة على النحو الصحيح وتمكين الموظفين من توقع المخاطر والحد منها يضمن السلامة في جميع مراحل العمل وخاصة أثناء مرحلة إنشاء المحطة.
وكانت الشركة السعودية لشراكات المياه منحت عقد مشروع "ينبع 4"، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.3 مليار ريال، لتحالف بقيادة مجموعة "إنجي" العالمية، يضم شركتي "نسما" و"مُوَّه" السعوديتين، بموجب عقد بناء وتملك وتشغيل مدته 25 عاماً. وبمجرد اكتمال بناء المحطة، ستتولى شركة "إنجي السعودية" تشغيل المحطة وصيانتها.
ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمحطة نهاية العام الجاري، لتزويد منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمياه المحلاة بسعة إنتاجية تصل إلى 450 ألف متر مكعب يومياً، مع تشييد خزانات تستوعب إنتاج يومي تشغيل.
وتعمل شركة "إنجي السعودية" في مجالات إنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر وتبريد المناطق وخدمات كفاءة الطاقة وإدارة المرافق ذات القيمة المضافة.
وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة أعمالها في المملكة نحو 32.6 مليار ريال، وتنتج نحو 7.6 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل 10% من السعة الإنتاجية للطاقة الكهربائية المثبتة في المملكة، و401 مليون جالون إمبراطوري من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 11% من إجمالي المياه المحلاة المنتجة في السعودية.