للوقوف على الجاهزية.. "تعليم ينبع" تواصل أعمال صيانة وإصلاح المباني المدرسية

وأوضح مدير إدارة المباني بتعليم ينبع المهندس عبدالوهاب فلاتة، أنه تم من يوم الأحد الماضي استئناف أعمال عقود الصيانة المدرسية لتنفيذ برنامج الصيانة والتكييف لتهيئتها لاستقبال عودة المعلمين والطلبة إلى بيئاتهم التربوية ومحاضنهم التعليمية، مبينًا أن قيمة عقود الصيانة بلغت أكثر من 15 ميلون ريال لمدة ثلاث سنوات، حيث تغطي أكثر من 180 مبنى مدرسياً مقسمة على أربعة عقود صيانة وإصلاح مباني، وأربعة عقود صيانة أجهزة التكييف والتبريد (ينبع البحر بنين-ينبع البحر بنات-ينبع النخل-العيص)، كما تضم 18 فرقة صيانة مكونة من مهندسين ومشرفين وفنيين وعمالة متخصصين بجميع الأعمال المطلوبة (كهرباء-سباكة- حدادة- وسائل الأمن والسلامة- تكييف وتبريد... وغيرها).