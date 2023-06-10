"أبو سمرة" مقدم فيلم كونان: فاجأني مستوى السينما بالرياض

وأوضح أحمد أبو سمرة، أنها كانت المرة الأولى التي يدخل فيها لصالات السينما؛ حيث تفاجأ بمستوى السينما وصالات العرض التي صممت على أعلى مستوى ووفقًا للتصنيف العالمي.