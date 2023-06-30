القصيم.. إزالة 9 مسالخ عشوائية في بريدة وتطبيق الغرامات بحقّ المخالفين

وبيّنت الأمانة أنها كثفت جهودها في أعمال النظافة خلال أيام العيد، بتنظيف الحاويات وتعقيمها بعد تفريغها، وإزالة مخلفات الأضاحي من أمام المنازل، وتنظيف الموقع وتطهيره؛ وذلك لعدم انتشار الروائح والحشرات والقوارض عليها، ورفع مستوى نظافة المدينة والمحافظة عليها من التلوث وتصاعد الروائح، وأن ذلك يسهم في القضاء على التشوه البصري.