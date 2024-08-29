سفارة المملكة في اليابان تحذّر من احتمال توسع الأعاصير وحدوث فيضانات

ودعت إلى متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقرّ التواجد، والتأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، وتأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام والابتعاد عن المسطحات المائية، وتجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، والابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، والابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز شنطة طوارئ للاستخدام المباشر.